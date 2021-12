https://fr.sputniknews.com/20211214/des-produits-de-tesla-pourront-etre-achetes-avec-une-cryptomonnaie-1053926166.html

Des produits de Tesla pourront être achetés avec une cryptomonnaie

Des produits de Tesla pourront être achetés avec une cryptomonnaie

Le milliardaire américain Elon Musk a promis que Tesla lancerait des produits achetables avec la cryptomonnaie Dogecoin dont le cours a momentanément flambé de... 14.12.2021, Sputnik France

2021-12-14T21:42+0100

2021-12-14T21:42+0100

2021-12-14T21:47+0100

économie

paiement

elon musk

tesla

cryptomonnaie

dogecoin

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053926295_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_3e845f422182afea423c2a21af0db62c.jpg

Tesla va accepter des paiements en crypto, a annoncé ce mardi 14 décembre sur Twitter le directeur de l’entreprise et la personne la plus riche du monde, Elon Musk.Il s’agit de la monnaie cryptographique Dogecoin, appelée aussi Doge, dont cet homme d’affaires américain fait régulièrement la promotion.Le cours de la monnaie numérique a réagi tout de suite à cette initiative du milliardaire avec une hausse de plus de 20%: le prix d’une unité qui encore le matin du 14 décembre était d’environ 0,15 dollar s’est envolé à 0,20 dollar.Créé par le programmeur américain Billy Markus et présenté comme une blague le 6 décembre 2013, le Dogecoin a réussi à développer sa propre communauté en ligne. L’objectif initial du projet était de lancer une cryptomonnaie amusante pouvant atteindre un plus grand nombre de personnes que le Bitcoin.Crypto préférée d’Elon MuskLe Dogecoin a pris un nouveau souffle grâce au soutien d’Elon Musk dont les messages dans les réseaux sociaux sont connus dans le monde pour leur influence sur le marché des cryptomonnaies.Le sommet historique du Dogecoin a été atteint le 4 mai 2021, quand son prix a dépassé pour la première fois 0,5 dollar, une augmentation de plus de 20.000% en un an.Reconnu par le Time Magazine comme la personnalité de l’année, au micro de ce média, M.Musk a évoqué qu’en termes de vitesse et de coût, les transactions fréquentes avec le Dogecoin étaient plus accessibles que celles avec le Bitcoin.Sur des chaînes de réseaux sociaux consacrées aux monnaies numériques, plus tôt cette année, il y a eu également des informations que Tesla développait des systèmes de paiement avec le Bitcoin et le Dogecoin.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

paiement, elon musk, tesla, cryptomonnaie, dogecoin, économie