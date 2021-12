https://fr.sputniknews.com/20211214/elu-a-la-tete-de-la-federation-camerounaise-de-football-lautre-match-de-samuel-etoo-1053916337.html

Élu à la tête de la fédération camerounaise de football: l'autre match de Samuel Eto'o

Élu à la tête de la fédération camerounaise de football: l'autre match de Samuel Eto'o

Samuel Eto'o a été élu le 11 décembre à la tête de la Fédération camerounaise de football, au terme d'un processus électoral suivi dans son pays comme un match... 14.12.2021

Dans les kiosques à journaux lundi 13 décembre à Douala, l’image de Samuel Eto’o, l’ancien international de football, parsème l’ensemble des Unes de la presse locale. Tous les grands titres du pays reviennent sur l’élection, le 11 décembre, de la star internationale du ballon rond à la tête de la fédération camerounaise de football (Fecafoot). Devant l’un des kiosques au quartier appelé "école publique Deido" dans la capitale économique camerounaise, de nombreux fans de foot comme Husuper Dassie, conducteur de mototaxi, ne cachent pas leur joie."J’ai regardé cette élection à la télé et la victoire d’Eto’o nous fait plaisir. Cette victoire symbolise, pour nous autres amoureux du ballon rond, la renaissance du football local", confie à son tour à Sputnik Robert Tiwa, fonctionnaire venu acheter un journal. Dans la matinée de samedi, de nombreux Camerounais agglutinés devant leur poste de téléviseur ont suivi comme un match de foot des lions indomptables, le surnom de la sélection nationale, le processus électoral à la Fecafoot retransmis en direct de la capitale Yaoundé.Dans le duel final, faisait face à Samuel Eto’o le président sortant de l’instance, Seidou Mbombo Njoya qui a obtenu 31 voix contre 43 pour le goléador. Les cinq autres candidats s’étaient désistés en faveur de l’un ou de l’autre candidat durant la campagne. Une campagne, elle aussi objet de toutes les attentions du fait de la candidature de la star du foot et qui a eu le mérite, souligne Léandre Nzié, journaliste et analyste sportif, de retenir l'attention de l’opinion publique.L’ambassadeur de France au Cameroun félicite le nouveau président de la FecafootEn effet, alors que le collège électoral est constitué de 76 délégués électeurs, les candidats pour le coup ont choisi d’étendre la campagne en s’adressant à un public plus large via les médias classiques et les réseaux sociaux. Un fait qui a contribué à populariser cette élection dans un pays où le football est déjà le sport roi. D’ailleurs, l’annonce de la victoire de l’ancien attaquant vedette du Real Majorque, du FC Barcelone et de l’Inter Milan a suscité de nombreuses réactions dans la planète foot et au-delà.Ronaldinho, félicite son ancien coéquipierLes chantiers de Eto’oÀ 40 ans, alors que Samuel Eto’o a connu bien des victoires durant sa carrière de footballeur, le double vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec l’équipe du Cameroun (2000, 2002) doit désormais jouer un autre match: réformer une institution en crise, qui évolue depuis une décennie au rythme des démêlés judiciaires et des scandales de corruption, mais aussi remettre les compétitions locales sur rails. Des "chantiers" qui ne sont pas étrangers au nouveau président, souligne Renaud Inang, journaliste sportif pour le quotidien privé Mutations.D’ailleurs, dans son programme de campagne, Samuel Eto’o affirme vouloir "redonner au football camerounais sa grandeur". Ainsi, il promet "d’assurer la régularité, l’attractivité et la visibilité des championnats locaux". Le nouveau président de la fédération doit justement, martèle Léandre Nzié, "réconcilier les Camerounais avec leur football et ensuite faire jouer son image pour attirer la lumière (les sponsors et autres mécènes) sur le football camerounais".Déjà très attendu sur le terrain de ses nombreuses promesses électorales, Samuel Eto’o aura la charge de représenter la grande famille du football dans moins d’un mois à l’occasion de la CAN 2021, organisée du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le nouveau président de la fédération doit jouer de ses membres pour mettre en lumière le plus grand spectacle de football du continent dont la dernière édition a été organisée par son pays en 1972.

