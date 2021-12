https://fr.sputniknews.com/20211214/en-france-il-semble-que-nous-ayons-atteint-un-pic-epidemique-selon-veran-1053919266.html

En France, "il semble que nous ayons atteint un pic épidémique", selon Véran

Sur fond de propagation du variant Omicron et d’augmentation du nombre de nouvelles contaminations, le pic épidémique semble être atteint dans l'Hexagone, a... 14.12.2021, Sputnik France

La France pourrait avoir atteint le pic de la cinquième vague épidémique de Covid-19, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale."La charge sanitaire, le nombre d'hospitalisations, d'admissions en réanimation, va continuer d'augmenter pendant les deux prochaines semaines et cela commence à peser lourd sur nos hôpitaux", a souligné le ministre de la Santé.Plus de 130 cas d’Omicron"Il n'est pas prévu" de changer les restrictions existant actuellement, a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur Franceinfo, évoquant tout de même un durcissement des mesures à la frontière."Vraiment, la clé c'est de poursuivre la vaccination, le rappel. Il y a désormais plus de 15 millions de Français qui ont reçu un rappel de vaccination, il faut évidemment poursuivre, aller plus loin", a-t-il déclaré.La cinquième vague en France est alimentée par les variants Delta et Omicron, "qui soulève beaucoup d'incertitudes", selon le Conseil scientifique, et dont on recense actuellement 133 cas.

