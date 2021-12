https://fr.sputniknews.com/20211214/la-guerre-hybride-americaine-contre-la-russie-et-la-chine-une-erreur-strategique-brutale-1053919009.html

La "guerre hybride" américaine contre la Russie et la Chine, "une erreur stratégique brutale"?

En cette fin 2021, la stratégie militaire américaine envers la Chine et la Russie marque un tournant périlleux pour le Pentagone, estime Pepe Escobar...

Lors d’une d’année qui a vu se multiplier les conflits, les États-Unis ont commis une "erreur" qui risque de marquer l’histoire. C’est ce qu’explique Pepe Escobar, écrivain et chroniqueur pour l’Asia Times.Selon lui, "Il n’y a aucune possibilité de gagner une guerre géopolitique et économique contre la plus importante puissance du monde. La Russie le sait. Et même le Pentagone le sait. Et, désormais, la plus grande puissance géo-économique, c’est la Chine. Plus de 130 pays et acteurs internationaux sont liés au développement des nouvelles routes de la soie."

