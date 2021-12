https://fr.sputniknews.com/20211214/la-police-appelle-a-muscler-la-protection-de-zemmour-considere-comme-potentiellement-menace-1053914203.html

La police appelle à "muscler" la protection de Zemmour, considéré comme "potentiellement menacé"

Réagissant au climat de violence ayant marqué le rassemblement de Zemmour à Villepinte et ses autres déplacements alors même qu’il n’était pas encore candidat... 14.12.2021, Sputnik France

Face à l’agression d’Éric Zemmour durant son premier meeting politique à Villepinte, le Service de protection de la personne (SDLP) recommande de "muscler" sa sécurité, indique le 13 décembre Le Parisien.Il y a quelques jours, interrogé par Franceinfo, le ministère de l’Intérieur disait aussi qu’il fallait "avant toute chose muscler son service d'ordre qui n'était manifestement pas au niveau".Si, depuis le 15 novembre, le candidat est protégé par trois agents de police et sept pendant les événements d’envergure comme les meetings, les forces de l’ordre estiment qu’il est impératif de renforcer sa protection "en qualité plus qu’en quantité", précise Le Parisien.Par exemple, le 5 décembre à Villepinte, Zemmour était accompagné de quatre à six policiers de cette même unité, chargée de protéger ministres et candidats, avait fait savoir quelques jours plus tard La Dépêche. Le quotidien indiquait alors que le candidat était classé par le ministère de l’Intérieur comme une personne T3, soit "potentiellement menacée".Quelles autres mesures prévues?Selon Le Parisien, l’entourage du candidat prévoit de cesser de communiquer ses déplacements à la presse en reprochant aux médias une fuite d’informations.La récente visite d’Éric Zemmour à Marseille ayant été émaillée d’incidents dus à des antifas, le directeur national des événements d’Éric Zemmour, Olivier Ubeda, a imputé, auprès de Boulevard Voltaire, à certains journalistes de n’avoir pas respecté la demande de ne pas annoncer les lieux où l’essayiste s’apprêtait à se rendre.Ainsi, comme le précise toujours Le Parisien, Zemmour souhaite faire campagne "dans une France sans antifas", avec des visites dans les grandes villes limitées.D'après lui, ses collaborateurs projettent de "mener une réflexion globale pour limiter les points d'accès lors des prochains meetings, visionner toutes les images de ces violences et demander au gouvernement une réévaluation de la menace qui pèse contre Éric Zemmour."

