L’explosion d'un réservoir de carburant à Cap-Haïtien fait plus de 40 morts - photos 14.12.2021, Sputnik France

Au moins 40 personnes sont mortes ce mardi à Cap-Haïtien, dans le nord d'Haïti, à la suite de l’accident d'un camion-citerne transportant du carburant. L'agence EFE rapporte qu'un camion-citerne rempli de carburant a explosé dans la ville de Cap-Haïtien ce 14 décembre. Selon les données de l'agence, il y a au moins 40 morts et des douzaines de blessés. Le maire adjoint de la ville, Patrick Almonord, a expliqué aux médias locaux qu'une centaine de personnes tentaient de piller le camion au moment de l'explosion, après son accident dans le quartier central de Pont Grand Bois et Samarie."Je partage la douleur et le chagrin de tout le monde", a tweeté l'ex-Premier ministre Claude Joseph.

