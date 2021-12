https://fr.sputniknews.com/20211214/lomm-confirme-un-record-de-chaleur-a-38c-dans-larctique-1053915956.html

L'OMM confirme un record de chaleur à 38°C dans l'Arctique

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a validé mardi la température record de 38°C relevée le 20 juin 2020 dans la ville russe de Verkhoïansk, en... 14.12.2021, Sputnik France

L'OMM, qui explique que les températures moyennes relevées dans cette région de l'Arctique ont parfois dépassé de 10°C les normales saisonnières lors de l'été 2020, prévient qu'"il est possible, voire probable, que l'on observe à l’avenir des phénomènes extrêmes encore plus marqués".D'autres pics de température sont en cours d'examen par les experts de l'OMM, notamment un relevé de température de 54,4°C en 2020 et en 2021 dans la vallée de la Mort, en Californie, ainsi qu'un record européen de 48,8°C enregistré en Sicile cet été.

