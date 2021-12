https://fr.sputniknews.com/20211214/norvege-de-nouvelles-restrictions-face-a-des-projections-alarmantes-1053917227.html

Norvège: de nouvelles restrictions face à des projections alarmantes

La Norvège a dévoilé lundi un nouveau train de mesures sanitaires après la publication de projections alarmantes sur la propagation du Covid-19. 14.12.2021, Sputnik France

Parmi les nouvelles mesures annoncées figurent l'accélération de la vaccination et la généralisation du télétravail.Sans aucune mesure -y compris celles déjà en place-, ce pays scandinave de 5,4 millions d'habitants pourrait enregistrer dans trois semaines entre 90.000 et 300.000 nouveaux cas de Covid par jour et de 50 à 200 hospitalisations quotidiennes, a prévenu l'Institut norvégien de santé publique (FHI).Moins d'une semaine après avoir renforcé les mesures sanitaires, le gouvernement a donc de nouveau serré la vis.Le télétravail sera obligatoire quand c'est possible, l'obligation du port du masque élargie et l'accès aux piscines publiques et aux salles de sport restreint à certaines catégories de la population. Il est aussi recommandé d'annuler des rassemblements sportifs.La vaccination va également être accélérée en ramenant à 4,5 mois l'intervalle entre la deuxième et la troisième injections pour les plus de 45 ans et les personnels de santé. Un rappel devrait ainsi avoir été proposé à toutes les personnes dans ces catégories d'ici à la mi-janvier.

