Ottawa boudera diplomatiquement les J.O. de Pékin, mais il "ne peut se permettre d’ignorer la Chine"

Comme Washington, Ottawa a annoncé qu'il n'enverrait pas de diplomates aux Jeux olympiques à Pékin. Pour le professeur Roromme Chantal, le Canada rate une...

«Le Canada a besoin d’une bonne dose de réalisme éclairé», tacle Roromme Chantal à notre micro.Spécialiste des questions chinoises, il estime que la décision d’Ottawa de ne pas envoyer de représentants diplomatiques à Pékin pour les prochains Jeux olympiques traduit «une vision à court terme» du rôle du Canada sur la scène internationale:Pour notre interlocuteur, la décision d’Ottawa rompt une nouvelle fois avec son ancienne approche face à l’Empire du Milieu, laquelle se voulait beaucoup moins «dogmatique» et donc beaucoup plus réaliste.Virage à 180 degrés pour le CanadaRoromme Chantal rappelle que l’ex-Premier ministre Pierre Elliott Trudeau (1968-1979 et 1980-1984), le père de l’actuel Premier ministre, Justin Trudeau, avait été l’un des premiers dirigeants occidentaux à reconnaître la République populaire de Chine, en 1970, après de longues négociations. Le Canada avait aussi plaidé en faveur de son entrée à l’Onu. La démarche d’Ottawa n’avait pas été appréciée par Washington. Pékin a longtemps été reconnaissant envers le Canada pour ce geste, mais le souvenir de cette relation cordiale tendrait de plus en plus à s’effacer:Le 8 décembre dernier, le Canada a en effet emboîté le pas à Washington, Londres et Canberra en décidant de retenir au sol les diplomates censés se rendre à Pékin pour les prochains Jeux d’hiver. En réponse à la décision de Washington, Pékin a promis de riposter avec des «contre-mesures fortes». Pékin a aussi qualifié de «farce» la décision du Canada et du Royaume-Uni.Pour Roromme Chantal, le Premier ministre aurait dû s’en tenir au programme qu’il défendait avant de prendre le pouvoir et au début de son mandat.Face à la Chine, Trudeau a renié sa paroleEn 2015, Justin Trudeau promettait alors, face au défi chinois, de marcher dans les pas de son père. Dans un contexte où les États-Unis auraient entamé leur «déclin», le Canada aurait tout intérêt à diversifier son économie au plus vite, l’écrasante majorité des exportations canadiennes étant destinées au marché américain:Selon Roromme Chantal, la conclusion qui s’impose est que «le gouvernement Trudeau aurait dû prendre exemple sur l’Union européenne», c’est-à-dire adopter une posture plus «équilibrée» dans ce dossier. «Le Canada n’est pas dans la realpolitik: il est dans “l’irrealpolitik”!», tranche-t-il. Du côté français, Emmanuel Macron a déclaré qu’un boycott diplomatique serait «une mesure toute petite et symbolique».Rappelons que le 24 septembre 2021, les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig étaient libérés par les autorités chinoises. Le consultant en tourisme Michael Spavor et l’ex-diplomate Michael Kovrig avaient été arrêtés en Chine en décembre 2018 pour espionnage, un peu moins de deux semaines après l’arrestation à Vancouver de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei. L’arrestation de Mme Wanzhou et la détention des «deux Michael» ont grandement contribué à détériorer les relations entre les deux pays.

