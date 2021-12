Pour Vienne "le Nord Stream 2 est un projet européen qui ne doit pas servir de levier contre Moscou"

https://fr.sputniknews.com/20211214/pour-vienne-le-nord-stream-2-est-un-projet-europeen-qui-ne-doit-pas-servir-de-levier-contre-moscou-1053917769.html

Alors que la chef de la diplomatie allemande souligne que le Nord Stream 2 ne peut pas être approuvé à l’heure actuelle car ne répondant pas à toutes les règles de la législation européenne énergétique, son voisin, le nouveau chancelier autrichien Karl Nehammer, exprime son soutien à ce projet. Selon lui, l'Europe, et notamment l'Autriche, dépend aujourd’hui fortement des énergies renouvelables. Et tant qu'elle aura besoin de pétrole et de gaz, il sera important pour l'UE de diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie.Par ailleurs, sur fond des spéculations autour de la prétendue intention de Moscou d'envahir l'est de l'Ukraine, Karl Nehammer ne croit pas qu'il faille lier la mise en service du gazoducà la politique de Vladimir Poutine.Cependant, il estime que les intérêts de l'Ukraine en tant que pays de transit doivent être respectés. Kiev s'oppose ainsi fermement à la construction du Nord Stream 2, le qualifiant de "projet 100% anti-ukrainien".Un soutien continuPar l'intermédiaire de la compagnie pétrolière OMV l'Autriche participe au financement de ce gazoduc de 1.200 kilomètres posé sur le fond de la mer Baltique et reliant la Russie à l'Europe occidentale. Il doit s'ajouter au gazoduc Nord Stream 1, opérationnel depuis 2012 et permettre au géant russe Gazprom d’acheminer vers l’Europe 55 milliards de mètres cubes de gaz par an.Le pays a soutenu ce projet depuis des années. Sebastian Kurz, le prédécesseur de Karl Nehammer au poste de chancelier, lui faisait écho en disant: "C'est une bonne chose si nous avons une diversification" dans la distribution du gaz russe.Les prix bondissentL'approvisionnement continu en hydrocarbures est d'autant plus d'actualité que la crise énergétique qui touche l’Europe s'aggrave et alors que, l'hiver venu, les stocks de gaz ne sont pas bien remplis. Suite à la décision de Berlin de stopper temporairement la certification du Nord Stream 2, les prix du gaz ont à nouveau bondi à la mi-novembre après une accalmie.La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a indiqué dimanche que selon la coalition gouvernementale, ce projet doit répondre à toutes les normes juridiques européennes en matière énergétique, ce qui n’est pas encore le cas. Pour pouvoir relancer la certification, il faut que l’opérateur du Nord Stream 2, basé en Suisse, s'organise sous une forme juridique allemande et transfère ses actifs et son personnel à une filiale créée en Allemagne.Face aux spéculations sur une éventuelle attaque de la Russie contre l'Ukraine, le prix du gaz a encore augmenté mardi. Car un conflit dans la région remettrait en question l'approvisionnement de l'Europe. La Russie ne cesse de nier les assertions sur sa prétendue intention d'envahir son voisin.Le prix du mégawattheure de gaz sur la principale bourse du gaz néerlandaise est passé à 122,92 euros mardi, soit presque 6% de plus que lundi, alors que le prix avait déjà augmenté de 10% ce jour-là.

