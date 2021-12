https://fr.sputniknews.com/20211214/seoul-et-canberra-conviennent-de-promouvoir-un-partenariat-strategique-global-1053913879.html

Séoul et Canberra conviennent de promouvoir un partenariat stratégique global

Séoul et Canberra conviennent de promouvoir un partenariat stratégique global

La Corée du Sud et l’Australie ont convenu de rehausser leur coopération bilatérale au niveau d’un partenariat stratégique global, englobant plusieurs... 14.12.2021, Sputnik France

Lors de leur sommet, tenu dans la capitale australienne, le Président sud-coréen, Moon Jae-in, et le Premier ministre australien, Scott Morrison, ont mis l’accent sur la nécessité de rehausser la coopération entre leurs pays au niveau d’un partenariat stratégique global et ce à l’occasion du 60è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Ce partenariat doit reposer sur trois piliers à savoir la sécurité et la stratégie; l’économie, l’innovation et la technologie; et les échanges entre les deux peuples, indique le communiqué. Dans le domaine de la sécurité, MM. Moon et Morrison ont convenu d’élargir la coopération bilatérale dans les secteurs technologique, de la santé et de la protection des frontières ainsi que le développement de la coopération dans la zone indopacifique, lit-on dans le communiqué.Les dirigeants des deux pays ont, par ailleurs, souligné que la réponse à la pandémie de Covid-19 pose un défi à l’échelle planétaire, tout en se félicitant de la contribution de la Corée du Sud et de l’Australie à la lutte contre la pandémie. Ils se sont engagés à poursuivre la coopération pour contenir cette pandémie.Les deux parties ont, d’autre part, réaffirmé leur engagement en faveur de la dénucléarisation et l’établissement d’une paix permanente dans la péninsule coréenne sur la base d’accords conclus y compris ceux signés après le sommet intercoréen et celui entre les États-Unis et la Corée du Nord de 2018.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

