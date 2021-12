https://fr.sputniknews.com/20211214/subvention-des-voitures-electriques-aux-etats-unis-le-canada-propose-des-credits-dimpot-harmonises-1053915596.html

Subvention des voitures électriques aux USA: le Canada propose des crédits d'impôt harmonisés

Le Premier ministre Justin Trudeau a fait part lundi de son intention de proposer un système harmonisé de crédits d'impôt entre le Canada et les États-Unis... 14.12.2021, Sputnik France

Le Canada avait menacé, vendredi, d'instaurer des tarifs douaniers sur certains produits américains si les États-Unis mettent en place le plan voulu par le Président américain Joe Biden de subventions à l'achat de véhicules électriques fabriqués aux États-Unis.Le Premier ministre canadien a ajouté qu'un "certain nombre de solutions" ont été proposées à Washington et qu'elles font l'objet de discussions, notamment cette idée "d'aligner les primes au Canada et aux États-Unis pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérapages ni d'avantages injustes d'un côté comme de l'autre".Le crédit d'impôt proposé par Washington, visant à inciter les Américains à acheter des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis, fait partie d'un grand plan de mesures sociales et environnementales de 1.750 milliards de dollars (surnommé "Build Back Better"), qui est actuellement discuté au Congrès.

