Toyota va investir 62 mds EUR dans l'électrification de sa flotte automobile

Toyota va investir 62 mds EUR dans l'électrification de sa flotte automobile

Toyota Motor Corp s'est engagé mardi à consacrer 8.000 milliards de yens (62 milliards d'euros) à l'électrification de sa flotte automobile d'ici 2030, la... 14.12.2021, Sputnik France

Le premier constructeur automobile mondial cherche à tirer profit du marché grandissant des véhicules à zéro émission, mais il est en retard par rapport à ses concurrents en matière d'électrification.Il n'escompte vendre que 3,5 millions de voitures électriques par an d'ici la fin de la décennie, soit environ un tiers de ses ventes de véhicules actuelles.En juillet dernier, son concurrent Volkswagen a déclaré que d'ici 2030 les véhicules électriques compteront pour 50% de ses ventes.Les fabricants automobiles tentent de rivaliser avec Tesla Inc, dont la valeur de marché est devenue supérieure à la valeur combinée de Toyota, Volkswagen, Daimler AG, Ford Motor et General Motors Co.Lors d'une conférence de presse, le PDG de Toyota, Akio Toyoda, a déclaré que l'entreprise poursuivait une stratégie de réduction des émissions sur plusieurs fronts, notamment ceux des voitures hybrides et des véhicules à hydrogène.Toyota projette de créer une gamme complète de 30 véhicules électriques d'ici 2030, un projet précédent tablait sur 15 véhicules d'ici 2025. Le groupe prévoit également d'investir 2.000 milliards de yens dans la production de batteries d'ici 2030, contre 1.500 milliards de yens annoncés précédemment.En novembre, Toyota avait annoncé ne pas avoir pris part à l'engagement signé par plusieurs constructeurs automobiles de cesser la production de véhicules thermiques, estimant que de nombreuses zones dans le monde n'étaient pas encore prêtes pour des véhicules à émission zéro.

