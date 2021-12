https://fr.sputniknews.com/20211214/un-nouveau-gouvernement-devoile-au-burkina-faso-1053914425.html

Un nouveau gouvernement dévoilé au Burkina Faso

Un nouveau gouvernement dévoilé au Burkina Faso

Le nouveau Premier ministre burkinabè, Lassina Zerbo, a dévoilé lundi soir un nouveau gouvernement, dans lequel figurent sept femmes. 14.12.2021, Sputnik France

2021-12-14T10:28+0100

2021-12-14T10:28+0100

2021-12-14T10:28+0100

afrique

burkina faso

gouvernement

premier ministre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104401/28/1044012889_0:143:1920:1223_1920x0_80_0_0_7b5b792676fe2593857e12db35091b35.jpg

Plusieurs ministres ont gardé leur poste sous la houlette de Lassina Zerbo, qui a été nommé Premier ministre vendredi. On note dans ce nouveau cabinet le départ de 19 ministres sortants.Le ministre en charge de la Défense, le général Aimé Barthelemy, et celui de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, gardent leur portefeuilles, de même que le ministre de l'Education Stanislas Ouaro. Enfin, l'ex-ministre des Finances Rosine Coulibaly (2016-2019) revient cette fois aux Affaires étrangères.Entré officiellement en fonction lundi soir, M. Zerbo a appelé dans une brève allocution à la "cohésion et la tolérance" pour lutter contre la violence jihadiste qui frappe le pays.Nommé Premier ministre vendredi, M. Zerbo, 58 ans, était ancien secrétaire exécutif de l'organisme onusien de surveillance de l'interdiction des essais nucléaires (OTICE) de 2013 à août dernier.

burkina faso

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

burkina faso, gouvernement, premier ministre