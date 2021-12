https://fr.sputniknews.com/20211214/une-voiture-remplie-de-migrants-illegaux-fonce-sur-une-maison-en-hongrie-7-morts--1053913149.html

Une voiture remplie de migrants illégaux fonce sur une maison en Hongrie, 7 morts

Sept personnes ont été tuées et quatre autres blessées lorsqu'une voiture avec une plaque d'immatriculation serbe transportant des migrants a heurté un... 14.12.2021, Sputnik France

Les faits ont eu lieu à Morahalom, près de la frontière serbe en Hongrie, où le soir du 13 décembre un véhicule a foncé sur un bâtiment en faisant sept morts et quatre blessés. Immatriculée en Serbie, la voiture était en train de transporter des migrants illégaux, écrit Halasinfo. L’accident s’est produit après que le chauffeur a refusé de s'arrêter pour un contrôle de police à Morahalom, a annoncé mardi la police.Cette dernière a déclaré que le conducteur avait été arrêté et que des poursuites contre lui seraient engagées pour trafic d'êtres humains et cause d'un accident mortel.La voiture a percuté l'entrée du magasin de fleurs, dont le mur a été brisé. L'arrière du véhicule a été détruit et des débris éparpillés sur la route.

