Vers quatre semaines "très difficiles" au Royaume-Uni à cause d'Omicron

La situation sanitaire s'annonce "très difficile" au cours des quatre semaines à venir au Royaume-Uni, confronté à une propagation très rapide du nouveau... 14.12.2021, Sputnik France

Autre sujet de préoccupation pour les autorités sanitaires: le variant Omicron semble associé à un taux de réinfection plus élevé que les précédents variants et que la souche initiale.Les premières données sur le variant Omicron suggèrent qu'il pourrait se caractériser par un certain "échappement immunitaire", ce qui signifie que des personnes ayant déjà été contaminées par une autre version du virus, voire ayant déjà été vaccinées, pourraient de nouveau être infectées, voire développer un Covid-19.D'après son porte-parole, le Premier ministre britannique Boris Johnson a quant à lui prévenu ses principaux ministres qu'une "énorme flambée" de cas de contaminations par le variant Omicron du coronavirus était en cours et que le gouvernement devait accentuer ses efforts d'incitation à participer à la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19.

