Votre région fait-elle partie de la liste de celles préférées par les Français?

Selon une étude de Sociovision pour TF1, la liste des régions françaises les plus attractives dans la perception des Français est composée de plusieurs régions...

Les Français interrogés dans le cadre d’une enquête de Sociovision, réalisée pour TF1, ont placé la Bretagne en tête des régions évaluées selon leur beauté. Ce sont 35% d’environ 3.500 citoyens âgés de 18 à 74 ans qui ont donné leur voix en sa faveur.Les participants devaient nommer leurs deux régions préférées en France. Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive deuxième avec 32% des suffrages.Avec un certain recul les suivent l'Occitanie (23%), la Nouvelle-Aquitaine (22%) et la Corse (21%). L’Auvergne-Rhône-Alpes, ayant recueilli 19%, est la sixième dans le classement, dont les premiers résultats ont été diffusés le 13 décembre et l’intégralité sera dévoilée tout au long de la semaine.Les régions touristiques les plus résistantesMalgré la crise sanitaire, la plupart des Français étaient optimistes en pensant à la possibilité de partir en vacances d’été – 79%, d’après le sondage Ipsos pour l'Alliance France Tourisme effectué au mois de mai. 69% des citoyens envisageaient de passer leurs vacances sans se dépayser.Le nombre de personnes qui ont choisi de rester à l’intérieur de l’Hexagone a augmenté (80% en 2021 contre 64% en 2020). Une bonne part de cette majorité (29%) prévoyait un voyage dans une autre région balnéaire en France.Selon les chiffres de l’Insee publiés le 9 décembre, la Bretagne a enregistré une baisse moins importante d’afflux touristique qu’à l’échelle nationale (7,7% contre 17,4%). Précisément, 17,4 millions de nuitées ont été constatées dans le milieu hôtelier breton sur la période entre mai et septembre 2021, bien que la clientèle étrangère ait été moins présente.La Nouvelle-Aquitaine la suit avec une contraction de 7,8%.

