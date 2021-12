https://fr.sputniknews.com/20211215/bruxelles-veut-une-transition-equitable-vers-la-neutralite-climatique-1053937664.html

Bruxelles veut une transition "équitable" vers la neutralité climatique

La Commission européenne (CE) a annoncé, mercredi, de nouvelles règles destinées à assurer une transition ''équitable et inclusive" vers la neutralité... 15.12.2021, Sputnik France

La proposition de l’Exécutif européen, qui s’inscrit dans le cadre du "pacte vert pour l'Europe", contient des orientations spécifiques qui visent à "aider les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des mesures garantissant une transition équitable vers la neutralité climatique, en prenant en considération les aspects sociaux et liés à l'emploi pertinents de la transition".D’après le texte présenté par la CE, la proposition accorde une attention particulière aux besoins des personnes et des ménages qui sont fortement dépendants des combustibles fossiles et donc les plus susceptibles d'être affectés par la transition écologique, et invite les États membres à utiliser au mieux les financements publics et privés et à travailler en étroite coopération avec les partenaires sociaux.Le pacte vert pour l'Europe, lancé en 2019, définit la stratégie de l'UE pour devenir le premier continent neutre sur le plan climatique et transformer l'Union en une société "durable, plus juste et plus prospère qui respecte les limites de notre planète".

avec Maghreb Arabe Presse

