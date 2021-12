https://fr.sputniknews.com/20211215/des-tonnes-de-carburant-voles-sur-une-base-us-la-defense-roumaine-blame-la-culture-locale-1053939099.html

Des tonnes de carburant volés sur une base US, la Défense roumaine blâme la "culture locale"

Des tonnes de carburant volés sur une base US, la Défense roumaine blâme la "culture locale"

Le vol de carburant pour deux millions de dollars aux militaires américains déployés en Roumanie a reçu une explication inattendue de la part du ministre... 15.12.2021, Sputnik France

2021-12-15T20:45+0100

2021-12-15T20:45+0100

2021-12-15T20:45+0100

international

défense

otan

roumanie

vol

carburant

base militaire us

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101539/28/1015392874_0:165:3500:2134_1920x0_80_0_0_21a08f4b25e32b1b36e1cff313724ac0.jpg

Si la Roumanie envisage de moderniser la base Mihail Kogalniceanu, qui abrite actuellement le contingent américain, pour en faire l’une des bases les plus importantes de l'Otan en Europe de l’Est, le Pentagone investigue pour l’heure sur l’important vol de carburant par des employés roumains.Le 24 novembre, la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme (DIICOT) a annoncé enquêter sur sept Roumains suspectés d’avoir volé sur quatre années pour près de deux millions de dollars de carburant, soit quelque 1,5 million de litres de diesel volé soit directement depuis l’intérieur de la base, soit dans des zones du comté de Constanta où se déroulaient des exercices de l'Otan.Le volD’après le quotidien Adevarul, depuis 2017, un groupe d’employés d’une entreprise locale se rendait à des intervalles bien établis à la base pour alimenter les générateurs. À l'entrée, ils présentaient les justificatifs, après quoi ils continuaient leur chemin jusqu'à chaque générateur. Cependant, comme l’indiquent des sources judiciaires, les suspects ne fournissaient pas aux générateurs la quantité de carburant nécessaire, mais en gardaient une partie dans leur réservoir. Lorsqu'ils quittaient la base, personne ne vérifiait s'il restait ou non du carburant. Mais le manque constant de carburant a fini par être remarqué et, en avril 2021, les autorités américaines ont informé la DIICOT.Les réactionsC’est seulement le 9 décembre que le Pentagone a confirmé, sans entrer dans les détails de l'affaire, qu’une enquête était en cours.Quant à la réaction des autorités roumaines, elle fut quelque peu inattendue. Le ministre de la Défense Vasile Dincu, en poste depuis le 26 novembre a imputé aux Américains leur "négligence", expliquant qu’ils n'ont pas pris en compte les particularités de la culture roumaine du vol."C'était un point de ravitaillement quelque part à l'extérieur de la base. J'appellerais cela une négligence de la part des Américains, qui ne connaissent pas assez notre culture", a lâchéDincu dans une interview à la chaîne Digi 24.Le futur de la baseComme le rappelle le quotidien Adevarul, les forces américaines utilisent la base de Mihail Kogalniceanu depuis 1999 alors que la Roumanie est devenue membre de l’Otan en 2004. Au printemps de cette année, le ministère roumain de la Défense a lancé un appel d'offres de 2,15 milliards de lei (plus de 400 millions d'euros) pour sa modernisation. Le contrat comprend, entre autres, la construction d'une piste, d’un système de balisage et de radionavigation, ainsi que d'un bâtiment pour accueillir un simulateur de vol. Après l'achèvement de tous les travaux, précise le média, la base aérienne Mihail Kogalniceanu deviendrait l'une des plus grandes bases de l'Otan en Europe de l'Est, avec une capacité de 10 000 soldats.

roumanie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

défense, otan, roumanie, vol, carburant, base militaire us, international