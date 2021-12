https://fr.sputniknews.com/20211215/face-a-lenvol-des-prix-la-maison-blanche-pointe-du-doigtla-cupiditedes-corporations-1053932838.html

Face à l'envol des prix, la Maison-Blanche pointe du doigt la "cupidité" des corporations

Face à l'envol des prix, la Maison-Blanche pointe du doigt la "cupidité" des corporations

L'inflation aux États-Unis est à presque 7%, un sommet jamais atteint en 40 ans, affectant les consommateurs… La Maison-Blanche a expliqué à son tour cette... 15.12.2021, Sputnik France

Problèmes d'approvisionnement liés au Covid-19, prix de l'énergie, crise du carburant... L'indice des prix à la consommation (CPI) a atteint à un niveau record en novembre aux États-Unis, enregistrant sa plus forte hausse depuis 1982. La hausse des prix à la consommation s’est élevée à 6,8% en novembre, comparée à novembre 2020. En excluant les secteurs volatils de l'énergie et de l'alimentaire, l'inflation reste aussi soutenue (+4,9%).La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a imputé l'augmentation du coût des biens de consommation, y compris ceux de la viande, à la "cupidité" des grandes entreprises, les accusant de tirer profit de la pandémie dans un contexte d'inflation record.Après avoir été interrogée le 14 décembre sur la corrélation entre la forte inflation aux États-Unis et l’action du monde des affaires, Mme Psaki a répondu que le Président Joe Biden et le secrétaire à l'Agriculture Tom Vilsack "ont tous deux parlé de ce que nous avons considéré comme la cupidité des conglomérats de la viande".La porte-parole a ensuite mis en avant d'autres domaines ayant connu des augmentations des prix en raison de problèmes d'approvisionnement. "Nous voyons ces augmentations dans le monde entier, en ce qui concerne les prix du gaz, l'approvisionnement en pétrole et des choses du même genre", a fait noter la responsable.Cependant, elle en a conclu qu'"il y a certains domaines où nous avons vu des entreprises bénéficier, tirer profit de la pandémie, et le Président serait certainement d'accord avec cet élément".Hausse des prixLa viande n'est pas le seul produit dont le prix a grimpé en flèche aux États-Unis depuis que Joe Biden a remplacé l'ancien Président Donald Trump en janvier. L'essence a augmenté de 58,1%, tandis que les véhicules neufs et les voitures d'occasion ont augmenté respectivement de 11,1% et 31,4%. La nourriture a augmenté de 6,1%. Ce sont les prix du secteur de l'énergie qui ont le plus grimpé sur un an (+33,3%).En outre, pas de défaut de paiement pour la première puissance économique mondiale. Juste après le feu vert du Sénat, la Chambre des représentants vient d’approuver un projet de loi permettant de relever le plafond de la dette des États-Unis.

