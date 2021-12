https://fr.sputniknews.com/20211215/il-ouvre-le-feu-dans-un-quartier-des-yvelines-avant-de-se-suicider--1053928244.html

Un homme d’une soixantaine d’années a mis fin à ses jours en plein après-midi du 14 décembre avec une arme à feu après avoir tiré plusieurs fois dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, rapporte Le Parisien.Venu à vélo, l’individu a sorti un fusil et une arme de poing et commencé à tirer en l’air, "entre 10 et 15 fois", d’après une source policière citée par le quotidien.Le Parisien ajoute que l’homme a visé un autre véhicule, sans tirer, qui semble avoir voulu le renverser.Sur une vidéo diffusée, le suspect semble braquer un automobiliste, qui redémarre.Tout s’est produit sous les yeux de nombreux témoins.Cependant, l’individu n'a pas tiré en direction des passants, a expliqué une source policière à 78actu:Certains témoins de la scène n’ont pas hésité à braver le danger et ont tenté de ramener le forcené à la raison. Ainsi, un commerçant est intervenu pour éviter des victimes, en vain. Un peu plus tard, un autre homme a lancé une pierre sur l’individu armé.L’issue fatale de ces faits s’est jouée quelques secondes après. Le sexagénaire s’est donné la mort en se tirant une balle sous le menton, indique Le Parisien.La victime a été prise en charge par les médecins du SAMU et se trouvait en état de mort cérébrale dans la soirée du même jour.Un individu "au bout du rouleau"Plusieurs lettres ont été retrouvées à domicile de l’individu dans lesquelles il a expliqué son intention.Une source proche de l’affaire, relayée par Le Parisien, a précisé qu’il avait un profil de sexagénaire "au bout du rouleau avec des difficultés financières, malheureux dans sa vie".De son côté, 78actu fait savoir qu’il était inconnu des services de police et qu’il était en possession d’une lettre dans laquelle il explique son acte par les problèmes mentionnés.Le maire réagitLe maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, n’a pas tardé à réagir. Il a noté qu’il n'y avait aucun blessé à déplorer.Dans une publication diffusée sur son compte Twitter, l’élu a tenu à apporter son "soutien aux Mantais et aux habitants présents cet après-midi à proximité du marché du mardi du Val-Fourré [et] aux jeunes, à la police nationale, à la police municipale et aux pompiers qui ont été très réactifs".Il a ajouté avoir contacté l’un des jeunes présents "qui a fait preuve d’un immense courage".Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Mantes-la-Jolie.

