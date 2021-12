https://fr.sputniknews.com/20211215/inde-deces-du-seul-survivant-du-crash-dhelicoptere-qui-transportait-le-chef-de-larmee-1053934928.html

Inde: décès du seul survivant du crash d'hélicoptère qui transportait le chef de l'armée

Inde: décès du seul survivant du crash d'hélicoptère qui transportait le chef de l'armée

Le seul survivant du crash d'hélicoptère de la semaine dernière dans lequel ont péri le chef de l'état-major de l'armée indienne, le général Bipin Rawat et 12... 15.12.2021, Sputnik France

2021-12-15T15:55+0100

2021-12-15T15:55+0100

2021-12-15T15:55+0100

faits divers

inde

décès

crash d'hélicoptère

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/1044432741_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_20d8698a3c365ffbf408b359e9a7d337.jpg

Le capitaine, Varun Singh faisait partie des 14 personnes voyageant à bord de l'hélicoptère (Mi -17) de l'Indian Air Force (IAF) qui a pris feu après avoir percuté une colline dans l'État du Tamil Nadu (sud).Treize personnes ont été déclarées mortes peu de temps après l'incident, dont Rawat et son épouse, mais Singh a survécu et a été placé sous assistance respiratoire.L'hélicoptère se dirigeait vers le Defence Services Staff College (DSSC), une institution de formation de la Défense, où le général devait s'adresser aux jeunes recrues et au personnel d'une base aérienne voisine.Rawat, 63 ans, a été nommé premier chef d'État-major de la Défense (CDS) par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi fin 2019. Le poste a été créé dans le but d'intégrer les trois services indiens, l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, décès, crash d'hélicoptère