https://fr.sputniknews.com/20211215/interroge-sur-la-relation-avec-sa-conseillere-zemmour-botte-en-touche-1053934262.html

Interrogé sur la relation avec sa conseillère, Zemmour botte en touche

Interrogé sur la relation avec sa conseillère, Zemmour botte en touche

Désormais candidat, Éric Zemmour refuse les questions sur ses relations avec sa conseillère Sarah Knafo, estimant que les électeurs ne s’intéressent pas à ce... 15.12.2021, Sputnik France

2021-12-15T22:00+0100

2021-12-15T22:00+0100

2021-12-15T22:00+0100

présidentielle 2022

vie privée

droit à la vie privée

plainte

campagne électorale

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053736497_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cfd7b5fc5b55b9f6a0f39e9b7f2f84de.jpg

Interrogé sur Sarah Knafo, sa conseillère de campagne toujours présente à ses côtés, Éric Zemmour a esquivé en livrant cependant des détails sur ses enfants et ses amis.Intervenant ce 15 décembre sur RTL, le candidat a dû faire face à une question plutôt osée du journaliste Yves Calvi: "Votre compagne madame Knafo va-t-elle vivre avec vous à l’Élysée si vous êtes élu?"."Nous ne choisissons pas un couple, nous choisissons un homme. Donc le Président, le candidat, c’est moi", a-t-il déclaré.Selon lui, les Français "s’en moquent" de sa vie privée mais s’intéressent à ce qu’il dit "sur la France" et à ce qu’il dit "pour la survie de la France ".Cependant, avant cette question sur sa conseillère Sarah Knafo, il avait fait savoir que ses trois enfants partagent ses idées et convictions. Il a également donné son point de vue sur l’amitié:Conseillère "très proche"Pourtant ses relations avec sa conseillère, beaucoup plus jeune que lui, hantent les médias depuis des mois.Fin août, Paris Match a fait sensation avec une photo montrant Zemmour et une femme enlacés dans l’eau. Cette dernière y apparaît de dos, mais le magazine l’a présentée comme Sarah Knafo, énarque de 28 ans et conseillère en communication "très proche" de l’essayiste marié âgé de 63 ans. Suite à la publication de cette photo, mi-octobre, Éric Zemmour a assigné en justice Paris Match mais aussi Closer et Voici pour atteinte à la vie privée.Fin novembre, l’ex-polémiste a attaqué en justice le magazine Closer qui a écrit que sa conseillère serait enceinte et qu’il "va être papa en 2022".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

vie privée, droit à la vie privée, plainte, campagne électorale, eric zemmour