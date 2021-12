https://fr.sputniknews.com/20211215/le-cameroun-recoit-un-million-de-doses-du-vaccin-sinopharm-1053933847.html

Le Cameroun reçoit un million de doses du vaccin Sinopharm

Un million de doses du vaccin anti-Covid-19 développé par la société pharmaceutique chinoise Sinopharm, qui constituent un don du gouvernement chinois au... 15.12.2021, Sputnik France

Guo Jianjun, conseiller économique et commercial de l'ambassade de Chine auprès du Cameroun, et Shalom Tchokfe Ndoula, secrétaire général du Programme élargie de vaccination du Cameroun, ont assisté à la cérémonie de remise et de réception du don chinois et ont signé un acte qui y est associé.M. Guo a indiqué que la quantité de vaccins disponibles et les taux de vaccination étaient faibles en Afrique, y compris au Cameroun, et que l'aide de la Chine était d'importance au moment où le monde était confronté à des variants de coronavirus tels que Omicron.La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces pour contrôler et mettre fin à cette pandémie, a affirmé, pour sa part, M. Ndoula, ajoutant que ces doses du vaccin chinois permettraient au pays d'accélérer son déploiement de vaccin.

Maghreb Arabe Presse

