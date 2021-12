https://fr.sputniknews.com/20211215/londres-veut-prolonger-le-moratoire-sur-les-controles-des-biens-nord-irlandais-1053934102.html

Londres veut prolonger le moratoire sur les contrôles des biens nord-irlandais

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi la prolongation au-delà du 1er janvier 2022 d'un moratoire sur la mise en place de contrôles sur des biens... 15.12.2021, Sputnik France

La Grande-Bretagne, qui n'est plus membre du marché unique depuis janvier 2021, a déjà reporté à deux reprises la mise en oeuvre de certains contrôles à l'importation prévus par l'accord commercial post-Brexit, signé par Boris Johnson en décembre 2020. En vertu du nouveau calendrier, Londres devait mettre en place des déclarations douanières complètes le 1er janvier.Londres et Bruxelles sont engagés dans des discussions visant à clarifier les modalités des échanges commerciaux entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne régies par le "protocole nord-irlandais".Ce protocole intégré à l'accord post-Brexit a créé une frontière douanière de fait entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord afin de préserver la libre circulation des marchandises entre la province britannique et la République d'Irlande.Ces discussions ne seront probablement pas "définitivement conclues" d'ici au 1er janvier, a estimé mercredi David Frost, ministre britannique chargé du Brexit.

2021

royaume-uni, irlande du nord, brexit