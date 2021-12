https://fr.sputniknews.com/20211215/lue-va-autoriser-les-achats-groupes-de-gaz-1053935859.html

L'UE va autoriser les achats groupés de gaz

La Commission européenne a proposé mercredi d'instaurer un mécanisme permettant aux pays membres de l'Union de réaliser des achats groupés de gaz afin de... 15.12.2021, Sputnik France

Certains pays de l'Union européenne, dont l'Espagne, la Grèce et la Roumanie, ont appelé à mettre en place un mécanisme européen d'achats groupés, qui, selon ces pays, contribuerait à renforcer l'approvisionnement en gaz.Les prix du gaz ont atteint des niveaux record ces derniers mois sous l'effet d'une forte demande et des exportations russes moins importantes que prévu.En conséquence, la Commission européenne a proposé un système par lequel les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) des pays pourraient acheter conjointement des réserves stratégiques de gaz, qui seraient utilisées en cas de grave pénurie.D'après la proposition de la Commission, la participation dans ce projet serait volontaire.La ministre espagnole de l'Energie et de l'Environnement, Teresa Ribera, a déclaré mardi à la presse que les achats groupés plutôt qu'individuels pourraient contribuer à obtenir de meilleures conditions sur le marché mondial du gaz.Les responsables de certains autres États de l'UE ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leurs pays participent à un tel programme.Cette proposition pourrait faire l'objet de négociations entre le Parlement européen et les pays membres de l'UE, qui sont en désaccord sur le rôle du gaz dans la transition énergétique.Le mécanisme prévoit de mettre fin aux contrats à long terme sur le gaz naturel d'ici à 2050, date à laquelle l'UE s'est engagée à atteindre l'objectif d'un niveau zéro d'émission nette de gaz à effet de serre.

