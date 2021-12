https://fr.sputniknews.com/20211215/royaume-uni-envolee-de-linflation-qui-atteint-son-plus-haut-niveau-en-10-ans-1053932249.html

Royaume-Uni: envolée de l'inflation qui atteint son plus haut niveau en 10 ans

Royaume-Uni: envolée de l'inflation qui atteint son plus haut niveau en 10 ans

L'inflation au Royaume-Uni a grimpé en flèche pour atteindre 5,1% en novembre, son plus haut niveau en dix ans, a indiqué mercredi l'Office national des... 15.12.2021, Sputnik France

Les prix ont bondi en novembre au rythme annuel le plus rapide depuis septembre 2011, souligne l'ONS, notant qu'en octobre ce chiffre était déjà de 4,2%, soit plus double de l'objectif de 2% fixé par la Banque d'Angleterre.Pour le seul mois de novembre, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,7%, frappant ainsi les familles de plein fouet à l'approche des fêtes de fin d'année.Les prix ont grimpé en flèche dans l'ensemble de l'économie. Les transports, le carburant et les voitures d'occasion, l'alimentation, l'énergie, les services de logement et l'habillement étant tous en hausse, précise l'Office.L'inflation augmente désormais plus vite que les salaires, ce qui signifie que les gens sont à nouveau confrontés à une baisse des salaires réels.Cette envolée est supérieure aux prévisions des économistes les plus pessimistes et vient resserrer l'étau sur les Britanniques victimes d'une flambée spectaculaire du coût de la vie.

