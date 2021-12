https://fr.sputniknews.com/20211215/rwanda-nouvelles-restrictions-apres-la-decouverte-des-premiers-cas-du-variant-omicron-1053934802.html

Rwanda: nouvelles restrictions après la découverte des premiers cas du variant Omicron

Le gouvernement rwandais a annoncé de nouvelles mesures restrictives contre la Covid-19 après la découverte de six premiers cas du variant Omicron chez des... 15.12.2021, Sputnik France

Les voyageurs internationaux arrivant à Kigali seront désormais tenus de se mettre en quarantaine pendant trois jours, au lieu de 24 heures actuellement, a annoncé le gouvernement dans un communiqué publié mercredi.Le gouvernement a également décidé de maintenir le couvre-feu actuel de minuit à 04H00, tandis que les restaurants continueront à opérer avec une capacité ne dépassant pas 70%.Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le Rwanda, pays de 13 millions d'habitants, a appliqué certaines des mesures de confinement les plus strictes du continent et mis en place un système rigoureux de tests et de traçage de cas contact.Novembre, le Rwanda a été le premier pays d'Afrique de l'Est à interdire les vols directs à destination et en provenance de neuf pays d'Afrique australe, où le variant Omicron a été initialement repéré.Le Rwanda a jusqu'à présent complètement vacciné 4,2 millions de personnes, soit environ 60% des Rwandais âgés de 18 ans et plus.Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, le pays a enregistré au total 100.763 cas de la Covid-19 et 1.344 décès.

