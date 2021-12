Sandrine Rousseau s’emporte contre les "serre-tête" des catholiques en défendant le port du voile

"J’étais dans un quartier à un moment donné où il y avait plein de familles qui étaient des chrétiens pratiquants, les femmes avaient huit enfants, elles avaient des jupes et des serre-tête en velours sur la tête. Franchement, rien n’était enviable non plus en termes d’émancipation, quand on a huit ou neuf enfants et qu’on est là uniquement pour s’occuper d’eux, ce n’est pas de l’émancipation non plus", a-t-elle déclaré.