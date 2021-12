https://fr.sputniknews.com/20211215/vers-le-reveil-politique-de-christiane-taubira-en-vue-de-la-presidentielle-1053928849.html

Vers le réveil politique de Christiane Taubira en vue de la présidentielle?

Vers le réveil politique de Christiane Taubira en vue de la présidentielle?

Alors que des sympathisants de gauche évoquent l’idée que Christiane Taubira puisse rassembler la gauche en vue de la présidentielle, l’ancienne ministre de la... 15.12.2021, Sputnik France

2021-12-15T11:27+0100

2021-12-15T11:27+0100

2021-12-15T11:27+0100

présidentielle 2022

jean-luc mélenchon

christiane taubira

anne hidalgo

gauche

droite

valérie pécresse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045963212_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f61ec1a079b5aed104fe5a744c284e.jpg

Après plusieurs années d’absence de la scène politique, Christiane Taubira compte-t-elle y revenir? Depuis quelques semaines, le nom de l’ancienne ministre de la Justice fait l’objet de rumeurs quant à sa probable implication dans la campagne présidentielle.Si, au mois de septembre, l’ancienne garde des Sceaux avait nettement déclaré qu’elle "ne participerait pas à l’éparpillement", un soutien a glissé le 9 décembre auprès du Parisien que "la situation a changé" et qu’"elle veut peser de tout son poids".Des déclarations qui ne sont pas totalement confirmées auprès de L’Obs par un autre soutien de Taubira, ancien député, qui, concernant les rumeurs sur les ambitions politiques de cette dernière, avance que "la décision n’est pas prise et il n’y a pas de plan média". Et d’ajouter: "Ce serait une divine surprise".Qu’en disent les sondages?Or, une récente enquête d’Ipsos réalisée pour France 2 a montré à quel point les sympathisants de gauche souhaitent que la plupart des candidats participent à une primaire de la gauche. Outre les candidatures déjà déclarées d’Anne Hidalgo, de Jean-Luc Mélenchon ou encore de Yannick Jadot, l’ancienne garde des Sceaux est également présente. Ainsi, 37% des Français et 57% des sympathisants de gauche veulent la voir participer à une telle primaire, contre 50% et 63% respectivement pour la maire de Paris ou 46% et 67% pour le président de la France insoumise.Par ailleurs, dans une étude Odoxa pour L’Obs parue le 9 décembre, Mme Taubira est considérée comme "la plus compétente", "convaincante", ainsi que "proche des préoccupations des Français". Elle dépasse en outre Anne Hidalgo et Yannick Jadot, toujours selon la même étude.Alors que la droite a choisi Valérie Pécresse comme candidate à la présentielle suite à une primaire, la gauche hésite devant la possibilité de se réunir en vue de la présidentielle. Ainsi, l’offre d’Anne Hidalgo d’organiser une primaire de la gauche n’a pas convaincu les autres candidats. L’écologiste Yannick Jadot a "appelé les socialistes, conscients de leur faiblesse, conscients de leur histoire […] à rejoindre l'écologie".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

jean-luc mélenchon, christiane taubira, anne hidalgo, gauche, droite, valérie pécresse