Vers l’ouverture de Miss France aux trans? La directrice du concours répond

Une question dans l’air du temps. Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, a été interrogée sur Europe 1 sur la possibilité d’accueillir des candidates transgenres dans son concours.L’ancienne reine de beauté de 2002 répondait ainsi à une question de la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes Élisabeth Moreno, qui avait estimé auprès de cette même radio que ce pas était "envisageable" et que le concours pouvait évoluer pour ouvrir ainsi ses portes aux femmes transgenres.Sa réponse laisse suggérer que Miss France ne prêtera pas d’importance à l’identité de genre de la candidate. La notion n’est pas non plus abordée dans le règlement de Miss France qui "évolue depuis 17 ans", a souligné la responsable.La directrice du concours a rappelé que ce sont les Français qui élisent leurs candidates régionales, "ce n’est pas Sylvie Tellier, ce n’est pas Alexia Laroche-Joubert, ce n'est pas le producteur de l'émission".Dans le même temps, Mme Tellier a noté qu’il existe plusieurs concours dans le pays et que "sur Miss France, on met un cadre".Miss Prestige, le concours concurrent lancé par Geneviève de Fontenay, ne jouit ni de la même couverture médiatique ni du même intérêt du public.Présidente du Comité Miss France de 1981 à 2007, cette dernière s'est fendue pourtant d'un communiqué au vitriol pour faire part de sa désapprobation, affirmant que "Miss France n’est pas un concours contre nature"."Mais évidemment que transgenre ce n’est pas normal. Enfin, toute l’humanité n'est pas faite comme ça", a-t-elle déclaré à CNews. "On ne change pas la nature. Comme je vous l’ai dit, on sait comment on est et comment on naît, et ça, ça ne changera jamais."Première reine de beauté transgenre aux États-UnisKataluna Enriquez est devenue le 29 novembre la première femme transgenre à participer au concours de Miss USA.Bien qu’elle n’ait pas gagné le concours, elle espère inspirer les concours de beauté d’autres pays.

