Zouaves Paris à Villepinte: "Je ne connais pas ces gens", dit Zemmour

Interrogé ce mercredi matin sur RTL sur les violences contre SOS Racisme pendant son premier meeting de campagne et l’interpellation du chef des Zouaves Paris... 15.12.2021, Sputnik France

Invité ce mercredi 15 décembre du Petit-déjeuner de campagne sur RTL, Éric Zemmour a été questionné sur l’interpellation du leader du groupuscule Zouaves Paris soupçonné d’être impliqué dans les violences contre des militants de SOS Racisme lors du meeting de Villepinte le 5 décembre.Le candidat à la présidentielle a signalé ne pas connaître ces gens-là et ne pas maîtriser tous les gens qui viennent à ses meetings.Il a regretté qu’on accorde tant d’attention à des violences "epsilonesques, marginales, provoquées par des gens de SOS Racisme venus pour cela" à un meeting réunissant 15.000 personnes."On ne parle pas des violences qui me sont faites"M.Zemmour aurait voulu "qu’on parle de ce que faisaient ces gens de SOS Racisme venus là-dedans", mais aussi des violences à son encontre.Les militants de l’association ne l’ont pas caché. Leur président Dominique Sapo a avoué qu’"on venait évidemment pour titiller les personnes". Pour ce faire, 12 militants s’étaient levés au fond de la salle en dévoilant des tee-shirts dont chacun portait une lettre, l’ensemble formant l’inscription Non au racisme.Ils avaient été violemment pris à partie par des individus qui ont par la suite revendiqué leur appartenance à Zouaves Paris.La police disposée à améliorer sa protection "en qualité"Éric Zemmour a été blessé peu avant lorsqu’un individu l’a empoigné juste avant qu’il ne monte sur scène.Alors qu’il regrette qu’on ne parle pas de cette violence à son encontre, les forces de l’ordre ont estimé qu’il était impératif de renforcer sa protection "en qualité plus qu’en quantité".Depuis le 15 novembre, Éric Zemmour est protégé par trois agents de police et sept pendant les événements d’envergure comme les meetings.

