Absents du Sommet pour la démocratie, Xi et Poutine veulent défendre ensemble leur sécurité

Alors que le Président russe a jugé exemplaires les relations entre la Russie et la Chine, son homologue chinois a estimé que les deux pays, privés... 16.12.2021, Sputnik France

Le 15 décembre, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont entretenus en visioconférence pendant une heure et demie sur les relations bilatérales et l’ordre du jour international. Les deux Présidents ont exprimé l’espoir de se revoir en face à face en février prochain lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver en Chine.Des relations exemplairesEn entamant les négociations, Vladimir Poutine s’est félicité de l’occasion d’aborder le partenariat stratégique entre les deux pays."J’estime que ces relations sont un vrai exemple de coopération entre États au XXIe siècle", a-t-il signalé.Il s’est également réjoui d’une hausse du volume des échanges entre les deux pays.Le droit international bafoué au nom de "la démocratie"Xi Jinping a signalé pour sa part que certains pays s’ingéraient dans les relations entre la Chine et la Russie sous le prétexte de la défense de la démocratie et des droits de l’homme. D’où la nécessité d’accroître les efforts des deux pays pour défendre leurs sécurités.Xi Jinping a ajouté que "Pékin et Moscou devaient entreprendre plus d’actions conjointes pour défendre de façon plus efficace leurs intérêts en matière de sécurité".La diplomatie chinoise avait précédemment déclaré que ce sommet renforcerait la confiance mutuelle entre Pékin et Moscou et "apporterait de la stabilité et de l’énergie positive à une situation internationale chaotique".L’entrevue précédente entre les deux Présidents, organisée également en visioconférence, avait eu lieu le 28 juin à l’occasion du 20e anniversaire du Traité de bon voisinage, d’amitié et de coopération.Le New York Times évoque un "front uni"Le New York Times a réagi immédiatement à l’entretien des deux Présidents qui n’avaient pas été invités au Sommet pour la démocratie organisé récemment par Joe Biden.Le Président Biden a son alliance des démocraties, mais comme l'a démontré mercredi un sommet vidéo, la Russie et la Chine peuvent toujours compter l'une sur l'autre.

