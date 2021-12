https://fr.sputniknews.com/20211216/australie-mort-de-4-ecoliers-qui-jouaient-sur-un-chateau-gonflable-1053947696.html

Australie: mort de 4 écoliers qui jouaient sur un château gonflable

Quatre enfants ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été grièvement blessés jeudi en Australie, lorsque le château gonflable sur lequel ils jouaient a été... 16.12.2021, Sputnik France

faits divers

australie

module gonflable

L'accident s'est produit pendant une kermesse de fin de trimestre dans une école primaire de Devonport, sur l'île de Tasmanie (sud).Les enfants ont fait une chute d'une dizaine de mètres. Deux garçons et deux filles âgés d'environ 11 ans sont morts, et cinq autres enfants ont été grièvement blessés, a précisé la police de Tasmanie.Le Premier ministre australien Scott Morrison a déploré un accident "bouleversant".La météo avait prévu des "vents légers" et un temps ensoleillé en ce début d'été austral dans la région, située sur la côte nord de la Tasmanie.

australie

australie, module gonflable