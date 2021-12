https://fr.sputniknews.com/20211216/des-enseignants-us-ramassent-par-terre-de-largent-lors-dun-concours-pour-aider-les-ecoles--video-1053950086.html

Des enseignants US ramassent par terre de l'argent lors d'un concours pour aider les écoles – vidéo

Un concours, rappelant Squid Game, a été organisé sur une patinoire américaine. Dix enseignants ont été invités à ramasser, sur la glace, un maximum de billets... 16.12.2021, Sputnik France

Une scène plutôt humiliante, pour laquelle les organisateurs se sont depuis excusés, a été relatée par une journaliste américaine et a fait depuis le tour du Net. Les faits se sont déroulés le 11 décembre dans la ville de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, lors d'un match de hockey.Une compétition a opposé dix enseignants qui devaient ramasser en moins de cinq minutes un maximum de billets de banque, pour un montant total de 5.000 dollars (4.420 euros), amoncelés sur un tapis étendu sur la glace. L'argent, offert par un sponsor, était destiné à leur école.Une vidéo réalisée sur place montre les enseignants se bousculer à quatre pattes sur ce tapis pour fourrer des billets d'un dollar dans leurs vêtements. Elle a fait le tour des réseaux sociaux et a consterné beaucoup d'internautes, dont certains ont même comparé la compétition à Squid Game, la récente série sud-coréenne à succès diffusée sur Netflix dans laquelle des individus désespérés acceptent de participer à une compétition mortelle pour avoir la chance de gagner un prix.Lundi, les organisateurs du concours ont présenté leurs excuses et ont décidé de faire un don d'argent supplémentaire aux enseignants.Les professionnels dans le besoinDe nombreux enseignants ayant participé au concours avaient déclaré qu'ils prévoyaient d'utiliser l'argent gagné lors de la compétition pour acheter des meubles confortables ou des équipements permettant de tenir des cours en ligne.La situation des enseignants est en effet loin d'être enviable, à en croire les résultats d'une étude du Pew Research Center réalisée en 2019. Même les enseignants les plus expérimentés sont obligés d'accepter un deuxième travail ou un emploi saisonnier pour joindre les deux bouts, et la proportion atteint un quart pour ceux qui ont moins de 30 ans, selon cette étude. Au moins 13% de ceux qui ont 30 ans ou plus d'expérience, et jusqu'à 20% de ceux qui travaillent depuis moins de quatre ans, sont obligés d'avoir un emploi de plus.Les enseignants ont une rémunération inférieure à celle d'autres professionnels ayant fait des études comparables, a constaté en 2020 l'Economic Policy Institute. Leur salaire moyen est de 2% à 33% moins important que celui d'autres spécialistes de même niveau.Déjà en 2016, AP rapportait que les enseignants organisent souvent des collectes de fonds communautaires afin de pouvoir approvisionner leurs salles de classe avec des meubles dont les enfants ont besoin, et même des crayons et du papier.

