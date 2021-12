https://fr.sputniknews.com/20211216/des-f-16-israeliens-frappent-la-zone-pres-de-laeroport-de-damas-1053956738.html

Des F-16 israéliens frappent près de l'aéroport de Damas, un mort

Des chasseurs de Tsahal ont mené des frappes près de l'aéroport international de Damas, faisant un mort. Les systèmes Pantsir-S de l'armée syrienne ont... 16.12.2021, Sputnik France

asie

syrie

israël

armée de défense d'israël

frappe aérienne

galeï tsahal (radio)

Des avions de chasse F-16 de Tsahal ont porté des frappes contre la zone près de l'aéroport international de Damas, a annoncé ce jeudi 16 décembre le Centre russe pour la réconciliation des parties syriennes.Selon lui, les systèmes antiaériens Pantsir-S de l'armée syrienne ont détruit sept des huit missiles lancés par les avions de Tsahal. Le raid a pourtant fait un mort, et un dépôt de matériel a été détruit, a constaté l'officier.Le système Pantsir-S1 (code Otan: SA-22 Greyhound) combine canon et missiles anti-aériens. Il est ainsi muni de deux canons bitubes de 30 mm capables de tirer 5.000 projectiles par minute et de 12 missiles d'une portée de 20 km.

syrie

israël

