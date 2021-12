https://fr.sputniknews.com/20211216/des-universites-americaines-repassent-au-virtuel-a-cause-domicron-1053953610.html

Des universités américaines repassent au virtuel à cause d'Omicron

Des universités américaines repassent au virtuel à cause d'Omicron

Selon le Wall Street Journal, la flambée des cas de Covid-19 dans plusieurs campus a contraint certaines universités comme Princeton, Cornell et Middlebury à repasser à l'enseignement en mode virtuel aux derniers jours du semestre d’automne.Ces décisions interviennent au moment où plusieurs étudiants passent leurs examens.Pour la publication, ces changements marquent un "moment d’incertitude" au sujet de la pandémie aux Etats Unis où le nombre de cas de contamination et d’hospitalisation continue d’augmenter. Quelque 67.306 personnes sont hospitalisées de par le territoire américain, selon les derniers chiffres du Département de la santé et des services sociaux.De même, le pourcentage des cas d’infection par la nouvelle souche du coronavirus poursuit une tendance haussière ces derniers jours et pourrait bientôt l’emporter face au Delta, d’après les autorités sanitaires américaines.Le nouveau variant du coronavirus Omicron est désormais présent dans au moins 30 Etats américains, avec plus de 150 cas confirmés. Selon les autorités sanitaires, quelque 159 cas ont été détectés à travers le territoire américain.Mercredi, les Etats-Unis ont dépassé la barre des 800.000 morts du Covid-19, selon un décompte de l’Université John Hopkins.Environ 72% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

