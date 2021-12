https://fr.sputniknews.com/20211216/inflation-record-aux-etats-unis-les-prochains-mois-seront-critiques-1053953062.html

Inflation record aux États-Unis: "Les prochains mois seront critiques"

Frôlant les 7%, l’inflation aux États-Unis atteint son record depuis le début des années 1980. Selon l’analyste économique Jonathan Hamel, la seule manière de... 16.12.2021, Sputnik France

Aux États-Unis, l’inflation reviendra-t-elle aux niveaux antérieurs à la pandémie, alors que, avec près de 7%, elle atteint à l’approche de Noël un niveau inégalé depuis 1982? Le retour à la normale n’est pas prévu pour bientôt, estime Jonathan Hamel, analyste économique basé à Montréal.Les classes moyenne et inférieure happées en premierSelon lui, la fulgurante augmentation du prix du carburant indique que l’inflation est là pour rester, d’autant plus que l’administration démocrate entendrait continuer à faire "imprimer de l’argent", c’est-à-dire à injecter des liquidités dans l’économie via la Réserve fédérale américaine et des programmes sociaux. Un "phénomène extrêmement pernicieux pour les plus pauvres des Américains", observe l’investisseur en entrevue:Concrètement, cela signifie que les Américains des classes moyenne et inférieure devront limiter leurs déplacements en automobile, changer leurs habitudes de consommation à l’épicerie et limiter leurs dépenses en tout genre. De même, la rénovation et la construction de nombreuses maisons pourraient être interrompues. "Les salaires ne suivent pas la courbe", précise notre interlocuteur.Les problèmes d’approvisionnement comme bouc émissaire?Le principal facteur de la flambée des prix selon Jonathan Hamel: l’ensemble des mesures sanitaires encore en vigueur dans plusieurs États, lesquelles ralentissent l’économie. Dans cette optique, la rupture de certaines chaînes d’approvisionnement ne serait pas une cause de la récession, mais plutôt l’une de ses conséquences:Selon un sondage publié le 15 décembre et mené par la firme SSRS pour le réseau CNN, les trois quarts des citoyens américains se disent préoccupés par l'état de l'économie de leur communauté immédiate. Plus de 60% d’entre eux jugent que l'économie de leur pays se trouve en mauvais état.Flambée des prix: les Américains inquietsPrès de la moitié des habitants du pays de l’Oncle Sam estime également que les politiques du Président Biden ont aggravé la situation. Une réalité qui ne pourrait que favoriser les Républicains aux prochaines élections de mi-mandat:Le 9 décembre dernier, le Président Biden a tenu à rassurer les Américains en déclarant que le prix de l’essence avait "déjà commencé à baisser à l'échelle nationale". Il a également affirmé qu’une baisse de prix des véhicules d’occasion était à prévoir au cours des prochains mois. Une sortie qui ne convainc guère notre interlocuteur, pour qui la politique des Démocrates ne favorise pas les plus démunis:

