https://fr.sputniknews.com/20211216/israel-interdit-a-ses-citoyens-daller-en-france-et-aux-francais-de-se-rendre-en-terre-sainte-1053950369.html

Israël interdit à ses citoyens d'aller en France, et aux Français de se rendre en Terre sainte

Israël interdit à ses citoyens d'aller en France, et aux Français de se rendre en Terre sainte

La France fera bientôt partie des pays inscrits par Israël sur sa liste des pays "rouges", où les Israéliens ne peuvent pas se rendre pour des raisons... 16.12.2021, Sputnik France

2021-12-16T15:23+0100

2021-12-16T15:23+0100

2021-12-16T15:23+0100

covid-19

france

israël

santé

covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044379772_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_70b240b6e577abe1c48366a98c485f44.jpg

Le ministère israélien de la Santé a recommandé au gouvernement d'ajouter, dès 1h00 le 20 décembre, la France, l'Espagne, les Émirats arabes unis, l'Irlande, la Norvège, la Finlande et la Suède à la liste des pays dont la visite est interdite aux Israéliens en raison d'un risque élevé de propagation du coronavirus, a fait savoir le service de presse de la diplomatie israélienne.Les ressortissants de ces pays ne peuvent pas non plus entrer en Israël. Quant aux Israéliens revenant de ces pays, ils seront obligés de subir une quarantaine à l’hôtel.La liste "rouge" comprend déjà la majorité des pays d’Afrique ainsi que le Royaume-Uni et le Danemark. Les citoyens israéliens ne peuvent s'y rendre qu'à condition d’avoir obtenu la permission d'une commission spéciale.L’Omicron en FranceLe nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 dans les services de réanimation en France devrait s'élever à 3.000 "très rapidement" et à 4.000 pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, selon les scientifiques, a déclaré Gabriel Attal. Or, le pays ne pourra pas "monter au même niveau capacitaire de réanimation que lors de la première vague" du printemps 2020, lorsque le nombre de patients Covid en soins critiques avait grimpé jusqu'à environ 7.000, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.Mercredi, le gouvernement n'a pas exclu de prendre vers la fin de la semaine des décisions supplémentaires pour freiner la propagation du coronavirus et de son variant Omicron.Fermer la porte menant au Royaume-UniDe son côté, la France veut durcir les contrôles aux frontières avec le Royaume-Uni, y compris pour les personnes vaccinées. La validité du test pour venir en France sera réduite de 48 à 24 heures et les motifs qui permettent de venir du Royaume-Uni en France limités, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement.Selon lui, la France a pour l'instant détecté 240 cas de variant Omicron mais leur nombre est probablement beaucoup plus élevé. Autour de 50.000 cas de Covid-19 par jour sont recensés dans le pays.

france

israël

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

france, israël, santé, covid-19, variant omicron du covid-19