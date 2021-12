https://fr.sputniknews.com/20211216/la-croatie-durcit-les-controles-aux-frontieres-avant-ladhesion-a-lespace-schengen-1053953105.html

La Croatie durcit les contrôles aux frontières avant l’adhésion à l’espace Schengen

La Croatie durcit les contrôles aux frontières avant l’adhésion à l’espace Schengen

Dernier État à devenir membre de l’Union Européenne en 2013, la Croatie a durci les contrôles aux frontières dans la perspective de rejoindre officiellement... 16.12.2021, Sputnik France

Réconfortée par le soutien obtenu le 9 décembre dernier de la part de Bruxelles qui a entériné son intégration à l’espace Schengen, la Croatie a commencé le contrôle de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement croate espère boucler la procédure d’adhésion à Schengen le semestre prochain pour devenir le 27ème membre de cet espace, un événement attendu avec impatience par de nombreux citoyens croates. L’entrée dans la zone de libre circulation revêt un enjeu économique important pour ce pays très dépendant du tourisme et que beaucoup de personnes actives ont quitté pour aller travailler en Europe de l’Ouest, d’autant plus que la pandémie du coronavirus a porté un coup dur au tourisme local. Selon la presse croate, le pays a obtenu l’accord de Bruxelles pour l’adhésion à Schengen après avoir subi une évaluation qui a duré quatre ans. C’est la plus importante procédure mise en œuvre jusqu’à présent: 281 recommandations dans huit domaines clés dont la moitié concerne le contrôle de l’entrée sur le territoire, précise la presse qui note que la Croatie possède la plus longue frontière terrestre extérieure de l’UE étalée sur 1351 km qui la sépare de la Serbie, du Monténégro et de la Bosnie-Herzégovine.L’adhésion de la Croatie à l’espace Schengen ne deviendra effective qu’une fois que le Conseil de l’UE aura décidé à l’unanimité l’autorisation de la levée des contrôles aux frontières intérieures.

