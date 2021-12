https://fr.sputniknews.com/20211216/la-licorne-francaise-voodoo-va-investir-200-mlns-dans-les-jeux-mobiles-bases-sur-la-blockchain-1053947567.html

La "licorne" française Voodoo va investir $200 mlns dans les jeux mobiles basés sur la blockchain

La "licorne" française Voodoo va investir $200 mlns dans les jeux mobiles basés sur la blockchain

L'éditeur français de jeux vidéo Voodoo a déclaré jeudi qu'il investirait 200 millions de dollars (177 millions d'euros) en 2022 dans des studios qui...

La technologie blockchain, qui a sous-tendu l'essor récent des actifs numériques tels que les crypto-monnaies et les NFT (Jetons non fongibles), suscite désormais l'intérêt du secteur en plein essor des jeux vidéo.Voodoo, dont les jeux mobiles comprennent Helix Jump et Balls VS Blocks, a déclaré que les 200 millions de dollars seraient utilisés pour financer des studios de jeux en phase de démarrage et créer 20 studios internes.La société basée à Paris a atteint le statut de "licorne" - des startups valorisées à plus d'un milliard de dollars - l'année dernière et a acheté son homologue israélien Beach Bum en septembre.

