https://fr.sputniknews.com/20211216/laffaire-khangoshvili-a-ete-fabriquee-avec-laide-des-services-secrets-etrangers-estime-moscou-1053952886.html

L’affaire Khangoshvili a été "fabriquée" avec l’aide des services secrets étrangers, estime Moscou

L’affaire Khangoshvili a été "fabriquée" avec l’aide des services secrets étrangers, estime Moscou

Le verdict de la cour allemande qui a jugé le citoyen russe coupable du meurtre du terroriste Zelimkhan Khangoshvili est non seulement politiquement motivé... 16.12.2021, Sputnik France

2021-12-16T17:10+0100

2021-12-16T17:10+0100

2021-12-16T17:47+0100

international

international

russie

allemagne

europe

ministère russe des affaires étrangères

diplomatie

tribunal

relations diplomatiques

meurtre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104350/46/1043504628_0:127:3087:1863_1920x0_80_0_0_6b77cdecafb591a4c3f1d805cb307557.jpg

Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a réagi ce jeudi 16 décembre sur le verdict de la justice allemande contre le citoyen russe Vadim Sokolov dans l’affaire du meurtre de Tornike, ou Zelimkhan, Khangochvili, Géorgien d'origine tchétchène.Selon Moscou, les enquêteurs allemands n’ont considéré qu’une version du crime, qui prévoyait dès le début la culpabilité du Russe et se basait sur les spéculations de plusieurs médias antirusses, ainsi que sur des "éléments pseudo-justificatifs" et des "témoignages obtenus sous pression".Expulsion de diplomatesLa diplomatie russe conclut son communiqué en exprimant sa "déception profonde" suite à la décision des autorités allemandes de déclarer personae non gratae deux diplomates de l’ambassade de la Russie.Mercredi 15 décembre, la justice allemande a jugé le Russe Vadim Sokolov, identifié par les enquêteurs sous le nom de famille Krassikov, coupable de l’assassinat en août 2019 du terroriste d’origine tchétchène et de nationalité géorgienne Tornike, ou Zelimkhan Khangochvili.Dans son verdict, la cour a accepté les arguments d’accusation concernant le lien entre le crime et l’État russe.Se fondant sur cette décision du tribunal, le ministère allemand des Affaires étrangères a accusé la Russie d’"atteinte grave à la souveraineté de l'État" allemand et annoncé l’expulsion de deux diplomates russes.En décembre 2019, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a démenti les accusations contre la Russie concernant le meurtre de Zelimkhan Khangochvili, avançant l’hypothèse que le terroriste ait été tué par des services occidentaux.

russie

allemagne

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

international, russie, allemagne, europe, ministère russe des affaires étrangères, diplomatie, tribunal, relations diplomatiques, meurtre, jugement, ministère allemand des affaires étrangères, relations bilatérales