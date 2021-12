https://fr.sputniknews.com/20211216/le-conseil-de-securite-proroge-le-mandat-de-la-force-interimaire-de-lonu-a-abyei-1053946432.html

Le Conseil de sécurité proroge le mandat de la Force intérimaire de l'ONU à Abyei

Le Conseil de sécurité proroge le mandat de la Force intérimaire de l'ONU à Abyei

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé, mercredi, de proroger le mandat de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA) jusqu’au 15... 16.12.2021, Sputnik France

2021-12-16T11:53+0100

2021-12-16T11:53+0100

2021-12-16T11:53+0100

international

soudan du sud

onu

conseil de sécurité de l'onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103979/68/1039796868_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_633c89110a34ec88e8919d6a738c9c5e.jpg

En adoptant à l’unanimité la résolution 2609, après une reconduction technique d’un mois, le Conseil décide de réduire l’effectif maximum autorisé à 3.250 militaires, mais il maintient l’effectif maximum autorisé à 640 policiers, dont 148 policiers hors unités constituées et trois unités de police constituées.Par cette résolution présentée par les États-Unis, le Conseil prie notamment le Secrétaire général de mettre en œuvre une quinzaine d’activités dans le cadre de la planification et de la conduite des opérations de la FISNUA.Le Conseil demande de nouveau au Secrétaire général de l'ONU de nommer un chef civil adjoint de la FISNUA et de recruter du personnel civil supplémentaire afin de faciliter la liaison entre les parties et le dialogue avec elles, conformément à l’Accord concernant les arrangements provisoires pour l’administration et la sécurité de la zone d’Abyei conclu en juin 2011, y compris l’accord sur la création du Service de police d’Abyei.Il exige de toutes les parties concernées que, conformément au droit international, y compris au droit international humanitaire applicable, elles permettent à tous les agents humanitaires d’accéder en toute sécurité et en toute liberté aux populations civiles qui ont besoin d’aide et qu’elles leur accordent toutes les facilités nécessaires à leurs activités.

soudan du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

soudan du sud, onu, conseil de sécurité de l'onu