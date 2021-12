https://fr.sputniknews.com/20211216/le-danemark-approuve-la-pilule-covid-19-de-merck-pour-les-patients-a-risque-1053954097.html

Le Danemark approuve la pilule Covid-19 de Merck pour les patients à risque

Le Danemark approuve la pilule Covid-19 de Merck pour les patients à risque

Le Danemark est devenu, jeudi, le premier pays de l'Union européenne, à approuver le molnupiravir, pilule antivirale du laboratoire américain Merck, pour les... 16.12.2021, Sputnik France

2021-12-16T17:26+0100

2021-12-16T17:26+0100

2021-12-16T17:26+0100

covid-19

danemark

traitement

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1045377069_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d752c4c573138dce7c4a18afd917ac91.jpg

Le traitement est toujours en cours d'examen par l'Agence européenne des médicaments (EMA) qui, face à l'augmentation des cas de coronavirus, a émis un avis en novembre avant de fournir des recommandations générales pour son utilisation chez les adultes.Commercialisé sous forme de cachets, ce traitement a été approuvé mi-novembre par le régulateur européen pour une utilisation en urgence, avant son autorisation formelle de mise sur le marché.Les données d'essais récents ont montré que le médicament ne réduisait que d'environ 30 % les hospitalisations et les décès chez les patients à haut risque.L'autorité de réglementation de l'UE a également entamé l'examen du comprimé antiviral rival de Pfizer, le Paxlovid, après que la société a déclaré le mois dernier qu'il avait réduit de 89 % les risques d'hospitalisation ou de décès chez les adultes présentant un risque d'infection grave.Le Danemark fait face à une vague record de cas de Covid-19 et à une flambée du nouveau variant Omicron, qui devrait devenir dominant à Copenhague cette semaine.Le nombre quotidien de nouveaux cas s’est établi à 8 770 mercredi, le chiffre le plus élevé jamais rapporté dans le royaume nordique de 5,8 millions d’habitants.

danemark

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

danemark, traitement, variant omicron du covid-19