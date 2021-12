https://fr.sputniknews.com/20211216/le-pm-japonais-na-pas-lintention-de-se-rendre-aux-jo-de-pekin-1053944212.html

Le PM japonais n'a pas l'intention de se rendre aux JO de Pékin

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé jeudi qu'il n'avait pas, pour l'instant, l'intention de se rendre aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin... 16.12.2021, Sputnik France

La décision du Japon d'envoyer ou non des représentants officiels aux Jeux olympiques de Pékin est attendue, alors que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada ont annoncé qu'ils procèderaient à un boycott diplomatique de ces Jeux.Le Japon, un allié des Etats-Unis, est préoccupé de ce qu'il considère comme des menaces croissantes de la part de la Chine. Il est aussi dépendant économiquement de son voisin, qui est à la fois un centre de production et un important marché pour Tokyo, notamment pour son secteur automobile.

