Les États-Unis font une exception pour l’indépendance de l’Inde, "un atout majeur contre la Chine"

Comment New Delhi peut-il jouer à la fois dans les camps russe et américain sans s’attirer les foudres de Washington? Le Désordre mondial vous propose... 16.12.2021, Sputnik France

Ce mois-ci, le Président russe Poutine a rencontré le Premier ministre indien Modi. Une entrevue qui intervient alors que l’Inde se rapproche des États-Unis en intégrant l’alliance indo-pacifique "Quad", aux côtés de l’Australie et du Japon. Quelles stratégies sous-tendent cette visite?Claude Blanchemaison, auteur de L’Inde contre vents et marées chez (Ed. Temporis) revient sur l’histoire entre les deux pays:L’ancien ambassadeur de France en Russie et en Inde, Claude Blanchemaison offre une explication à la tolérance des États-Unis face à l’achat d’armes russes par l’Inde. Une étonnante mansuétude dont ne bénéficient pas les autres alliés de l’Oncle Sam:

