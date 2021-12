https://fr.sputniknews.com/20211216/loms-avance-une-possible-date-pour-lhomologation-du-vaccin-russe-1053957220.html

L’OMS avance une possible date pour l’homologation du vaccin russe

L’OMS avance une possible date pour l’homologation du vaccin russe

Malgré plusieurs preuves de l’efficacité du vaccin russe, l’OMS ne l’a pas encore homologué. Cependant, le chef du bureau européen assure que le processus est... 16.12.2021, Sputnik France

Insistant sur le fait que le domaine de la santé, et donc des vaccins, ne devrait pas être "politique" et que le "pays d'origine" du médicament ne devrait pas être pris en compte, Hans Kluge, chef du bureau Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a exprimé son espoir de voir le vaccin russe être homologué bientôt.M.Kluge a précisé que l'OMS commencera à examiner le dossier de données ad hoc sur le vaccin dès le 4 janvier, puis enverra une équipe pour inspecter les lieux de production. Pour rappel, en septembre, des responsables de l'OMS ont averti qu'une usine russe fabriquant le Spoutnik V "n'adhérait pas aux bons processus de fabrication", ce qui a entraîné la suspension du processus d'enregistrement jusqu’à ce que les problèmes soient résolus.L’appel de PoutineEn novembre, Vladimir Poutine a appelé l'OMS à accélérer les procédures d’évaluation des nouveaux vaccins et médicaments, déplorant que de nombreux pays en ayant besoin ne puissent y avoir accès. Selon le Président russe, une concurrence déloyale, un protectionnisme et un manque de préparation d'un certain nombre de pays à la reconnaissance mutuelle des vaccins et des certificats de vaccin en étaient la cause.Ainsi, Sergueï Narychkine, chef du renseignement extérieur russe, a signalé en mai que les retards dans l'évaluation du Sputnik V par l'UE étaient dus à la pression des dirigeants occidentaux.Quand Macron se moque du SpoutnikComme en témoignent les récents propos d’Emmanuel Macron, le pays d’origine d’un vaccin peut être utilisé comme argument dans un discours purement politique. Le 6 décembre, pour donner un exemple de l’efficacité européenne, le Président de la République a vanté la vaccination en Europe en ironisant sur le vaccin russe.

