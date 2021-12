https://fr.sputniknews.com/20211216/nouveau-tir-reussi-dun-missile-hypersonique-russe-zirkon-1053948736.html

Nouveau tir réussi d’un missile hypersonique russe Zirkon

Lancé depuis une frégate évoluant en mer Blanche, un missile hypersonique russe Zirkon a fini par détruire sa cible située sur un polygone de la région... 16.12.2021, Sputnik France

La frégate Amiral Gorchkov de la flotte russe du Nord a réalisé avec succès un nouveau tir d’essai du missile hypersonique Tsirkon, a annoncé ce jeudi 16 décembre le ministère russe de la Défense.Selon ses données, le vol de l’engin s’est déroulé conformément aux paramètres programmés, et la cible a été détruite. Des bâtiments de guerre et des avions de la flotte du Nord ont assuré la sécurité dans la zone où le tir était réalisé.Livraison en 2022Ces dernières semaines, la marine russe a effectué plusieurs tirs d’essai du missile hypersonique 3M22 Zircon. Des engins ont été lancés depuis la frégate Amiral Gorchkov, mais aussi depuis le sous-marin nucléaire Severodvinsk.Pouvant voler à une vitesse de plus de 10.000 km/h et à 20 kilomètres d’altitude, le missile Zircon a une portée de 1.000 kilomètres. Il peut détruire des cibles terrestres et navales.La Défense russe souligne que le Zircon est le premier missile hypersonique de croisière au monde capable d’effectuer un vol aérodynamique prolongé en manœuvrant dans l’atmosphère grâce à son propre moteur.Fin novembre, Vladimir Poutine a fait savoir que les Zircon seraient en dotation dans la marine russe dès le début de l’année 2022. Le contrat en question a été signé en août dernier.

