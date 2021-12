https://fr.sputniknews.com/20211216/passe-darmes-entre-veran-et-ruffin-sur-lhopital-tue-1053948929.html

Passe d’armes entre Véran et Ruffin sur "l’hôpital tué"

Passe d’armes entre Véran et Ruffin sur "l’hôpital tué"

Le député LFI de la Somme François Ruffin a reproché à l’exécutif de ruiner le système hospitalier durant la crise sanitaire. Le ministre de la Santé Olivier... 16.12.2021, Sputnik France

2021-12-16T13:49+0100

2021-12-16T13:49+0100

2021-12-16T13:49+0100

france

olivier véran

hôpital

françois ruffin

soignants

réanimation

crise sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1045415097_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c0e30a6acc8e1017ced370fad53dbbbc.jpg

Connu pour ses critiques sur la stratégie sanitaire du gouvernement, le député La France insoumise (LFI) François Ruffin a encore une fois taclé le ministre de la Santé Olivier Véran sur la situation des hôpitaux le 14 décembre lors d’une séance à l’Assemblée nationale."C’est partout que les hôpitaux craquent", a-t-il commencé, énumérant les urgences et les services fermés pendant la crise du Covid. Selon le député, qui était présent le 13 décembre à Senlis pour protester contre la fermeture des urgences adultes et leur transfert à Creil, en un an les hôpitaux ont subi un milliard d’euros d’économie et 5.700 lits ont été supprimés.Début décembre, Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat infirmier SNPI, lui aussi avait dénoncé la fermeture de lits "en période épidémique pour des raisons économiques".Contre-attaque de VéranEn répondant à François Ruffin, Olivier Véran a énuméré les mesures qui ont été prises pour améliorer le système hospitalier, taclant la passivité de l’élu.Le ministre a souligné que l’élu n’avait pas "multiplié les appels à la population pour qu’elle se fasse vacciner". Il a ensuite taclé François Ruffin pour ne pas avoir voté en 2018 la loi supprimant le numerus clausus et pour avoir rejeté la loi permettant "d’augmenter de 30% le nombre d'infirmiers et d’aides-soignants en formation", avant de l’inviter à venir avec lui sur le terrain afin de rencontrer les soignants.Absence de stratégie sanitaire?Ce n’est pas la première fois que François Ruffin interpelle l’exécutif sur sa stratégie sanitaire. Intervenant sur BFM TV début avril, il avait qualifié les mesures prises par le gouvernement de "zigzag"."Excusez-moi, mais "stratégie" et "gouvernement", c'est un oxymore parfait! Depuis un an, ce n’est pas de la stratégie, c’est du zigzag. C’est on avance, on recule, on confine, on déconfine, on redéconfine. On couvrefeuise à 20 heures, on couvrefeuise à 18 heures, on reconfine", a-t-il lancé. Il a également reproché aux autorités de ne pas demander à l’OMS la levée des brevets sur les vaccins et le manque de doses.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

olivier véran, hôpital, françois ruffin, soignants, réanimation, crise sanitaire