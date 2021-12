https://fr.sputniknews.com/20211216/pres-de-61000-nouvelles-contaminations-en-france-1053955721.html

Près de 61.000 nouvelles contaminations en France

Près de 61.000 nouvelles contaminations en France

Alors qu'Emmanuel Macron n’exclut pas l’obligation vaccinale et qualifie la vaccination des 5 à 11 ans de "souhaitable", l’Hexagone enregistre plus de 60.000... 16.12.2021, Sputnik France

2021-12-16T19:15+0100

2021-12-16T19:15+0100

2021-12-16T20:10+0100

covid-19

france

contamination

covid-19

emmanuel macron

enfants

épidémie

vaccination

obligation vaccinale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104329/78/1043297814_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_1b787f4be614bb424be0e53a3977048e.jpg

Les autorités sanitaires françaises annoncent ce jeudi 16 décembre 60.866 nouvelles contaminations par le coronavirus, un chiffre légèrement en recul par rapport aux 65.713 d'hier.188 personnes sont mortes du virus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total des décès à 121.171.La France enregistre ce 16 décembre 15.142 (+80) personnes hospitalisées et 2.832 (-11) malades en réanimation.Possiblement obligatoire et souhaitable pour tous Dans un entretien pré-enregistré diffusé le 15 décembre par les chaînes télévisées TF1 et LCI, Emmanuel Macron a avoué l’existence de l'hypothèse que la vaccination puisse devenir obligatoire, comme celles contre le tétanos ou la diphtérie. Le chef de l'État a cependant souligné que la priorité actuelle était d'administrer aux Français, plusieurs fois si nécessaire, une dose de rappel pour contrer les variants du coronavirus. S'il se dit toujours opposé à la vaccination obligatoire des enfants de 5 à 11 ans, le Président français l’a qualifiée de "souhaitable", appelant les parents à agir avec responsabilité.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

france, contamination, covid-19, emmanuel macron, enfants, épidémie, vaccination, obligation vaccinale